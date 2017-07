La bibliothèque communale bientôt réceptionnée

Par DDK | Il ya 33 minutes | 37 lecture(s)

Laissé à l'abandon pendant longtemps, le projet de la bibliothèque communale du chef-lieu a finalement été mené à terme. En effet, ce n'est qu'après la visite de l'ex-wali, M. Brahim Merad, dans la municipalité qu'une enveloppe financière supplémentaire lui a été dégagée, suite à l'insistance du maire. «Nous lui avons fait part de l'état d'avancement des travaux et la situation financière dans laquelle se débattait ce projet, et le wali nous a accordé une rallonge de 5 millions de dinars sur place. Sans perdre de temps, nous avons accéléré toutes les procédures. Et Dieu merci, le projet est totalement achevé, il ne reste que quelques retouches à faire. Espérons que cette bibliothèque sera opérationnelle avant la fin de l'année en cours», confiera un membre de l'exécutif communal. Il est à noter que ce projet revêt une importance capitale dans ce chef-lieu dépourvu d'infrastructures de ce genre. Ce qui est aussi intéressant à souligner est que cette structure occupe une place stratégique, car elle est sise à proximité d'un lycée et d'un CEM, et pas loin de l'école primaire du chef-lieu. C'est dire que sa mise en service profitera à tous ces élèves et aussi aux étudiants de toute la région. Si pour ce projet, on peut dire que son problème est résolu, ce n'est pas le cas de la crèche communale. Cette bâtisse, sise en amont de l'ex-siège APC, est aujourd'hui abandonnée. Tout juste après le premier plancher, rien n'a suivi. D'ailleurs, aujourd'hui, elle est utilisée par les riverains comme garage pour leurs véhicules. «On n’a pas encore réussi à lui débloquer de l'argent. Mais nous essaierons tout de même de lui trouver une solution», constatera un autre membre de l'exécutif. Fort heureusement, dans ce chef-lieu communal, un investisseur privé a ouvert une crèche, au grand bonheur des mères de familles travailleuses. Par ailleurs, les habitants attendent, aussi, la réalisation de bibliothèques rurales de lecture publique au profit de leurs bourgades, à l’exemple de Tafoughalt : «Au temps de l'ex-ministre de la culture, Madame Khalida Toumi, nous avons même eu un accord de principe concernant la réalisation d’une bibliothèque. Faute de terrain, nous n'avons pu concrétiser un tel projet. Il n'est pas encore trop tard pour poursuivre les démarches», dira à ce sujet un ex-membre du comité de village de Tafoughalt.

A. O.