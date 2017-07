Rush sur les plages

Par DDK | Il ya 33 minutes | 34 lecture(s)

En cette deuxième semaine du mois de juillet, la wilaya de Tizi-Ouzou, à l’instar des autres wilayas du pays, connaît une hausse spectaculaire des températures, avec des pics allant jusque 48° à l’ombre. À rappeler que les services de la météo de la wilaya ont annoncé, via des BMS, que la canicule sévira encore durant quelques jours. Mardi dernier, le thermomètre affichait 48° à l’ombre, favorisant, alors, des départs de feu à travers la wilaya de Tizi-Ouzou, causant des dégâts humains et matériels avec des dizaines d’hectares de surfaces partis en fumée. Par ailleurs, cette chaleur accablante a poussé plusieurs familles, des jeunes et des moins jeunes en quête de fraîcheur et de clémence, à se rabattre sur les villes côtières. C’est ainsi qu’un fort rush de vacanciers a été constaté sur les plages autorisées à la baignade à Azeffoun. En effet, ces jours-ci, de longues files de véhicules se forment, dès la matinée, le long des RN 71 et 73, des routes menant à Azeffoun, renseignant sur ce flux d’estivants venus de tous les coins de la Kabylie, ainsi que d’autres wilayas, à l’exemple d’Alger et de Bouira. «La population tente de résister à la canicule et pour cela, rien ne vaut une virée au littoral et des baignades dans les zones autorisées et sécurisées, sachant que la Protection civile et les collectivités locales ont mis tous les moyens humains et matériels pour accueillir dans de bonnes conditions les estivants en quête de moments de repos et d’évasion», indique un vacancier. À noter, dans ce sillage, que c’est la plage Caroubier qui semble davantage prisée, puisque, dès la matinée, les estivants y arrivent en masse, installant tentes et autres parasols. Durant les week-ends, la ville étouffe suite aux interminables bouchons créés par les estivants, mais grâce à la présence des services de sécurité, la situation reste maîtrisée le long de l’artère principale de la ville.

A Iber.