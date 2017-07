Sorties plages au profit des enfants à Draâ Ben Khedda…

Par DDK | Il ya 54 minutes | 58 lecture(s)

Des sorties plages sont organisées par l’Association d’activités jeunes (AAJ) de Draâ Ben Khedda, présidée de Youcef Sedki, qui est aussi le responsable du Centre culturel et sportif (CCS) Ahmed Yahia Bacha. Ces sorties plages sont programmées au profit des enfants, âgés entre 5 ans et 17 ans, deux fois par semaine, soit chaque samedi et mardi. A cet effet, l’association réserve quatre bus le samedi et deux le mardi, pour trente cinq personnes par bus. Les inscriptions se font au niveau du Centre culturel et sportif avec pour frais 350 DA (assurances y compris : 30 DA par personne et pour toute la saison estivale). Selon le responsable de l’AAJ, «ces sorties ont débuté le 1er juillet et s’étaleront jusqu’en septembre, soit jusqu’à la veille de la rentrée scolaire et sociale». A noter que la destination est la plage Saf Saf Anbi dans la wilaya de Boumerdès. Le départ se fait au niveau du CCS vers 8h30 et le retour est prévu à 18h30. «Le cadre est approprié. Nous organisons ces sorties depuis 1995, soit une année après la création de l’AAJ. Les enfants, qui peuvent aussi être accompagnés de l’un de leurs parents, sont encadrés par des adhérents de l’association lesquels sont habitués à ce genre de sorties. Pour la sécurité des bambins, des boîtes à pharmacie, des bouées et des palmes à la disposition sont mis à la disposition de adhérents». Il est à rappeler que l’AAJ est la première association à collaborer avec la direction de la culture de Tizi-Ouzou, notamment, pour l’organisation de la 1ère édition du Festival du chant et du théâtre d’expression amazighe en 1998 et de la 2ème édition en décembre 1999. Si cette association est toujours en activité, c’est grâce à la résistance de ses adhérents, notamment la persévérance de son président qui relèvera néanmoins : «Le mouvement associatif à Draâ Ben Khedda n’est plus celui d’avant. C’est la continuelle régression et les adhérents se font rares. Au niveau de l’AAJ, nous maintenons le cap en dépit de tous les aléas de la vie et du manque de subventions». De leur côté, les parents d’élèves se réjouissent l’organisation de ces sorties estivales : «C’est une bonne initiative du CCS de Draâ Ben Khedda, dont les responsables et les encadreurs sont à remercier. Ces sorties plages sont intéressantes et les enfants s’y plaisent. J’accompagne mes deux enfants : un garçon et une fille. Cela leur permettra de se défouler après une année d’efforts scolaires», indique un parent d’élève avant le départ à Boumerdès avant-hier. Et à une mère de famille de lui emboîter le pas : «Ce n’est pas la première fois que le CCS organise ces sorties plages et jamais il n’y a eu le moindre incident. J’accompagne ma fille âgée de 11 ans !». À souligner que l'Association d'activités jeunes (AAJ) envisage, aussi, d’organiser des sorties du genre vers Béjaïa.

M A Tadjer.