Ces DJ qui égayent et... indisposent !

C’est la saison estivale, période de prédilection des fêtes de mariage. Et cela se fait bien entendre, en effet ! Durant quasiment toutes les nuits et plus particulièrement les week-ends, et quelques fois même pendant le jour, on entend le vacarme de ces disc-jockeys émettant de forts décibels à vous empêcher tout bonnement de tomber dans les bras de Morphée. Et ils sont de plus en plus nombreux à se plaindre de ces machines à tintamarre. Emettant d’inégalables sons qui se font entendre à des kilomètres à la ronde, ces DJ sont l’objet de polémiques ces jours-ci entre les adeptes et les allergiques. Ainsi, ce sont plutôt les personnes âgées qui se plaignent le plus. «Pourquoi diable me font-ils entendre de la musique pas forcément bonne à écouter durant toute la nuit, alors que je n’y suis même pas invité ? Pourquoi ne limitent-ils pas leurs décibels ? Je ne suis pas contre les fêtes et les liesses, mais qu’on soit tolérant envers les autres», s’indignera un retraité diabétique du chef-lieu de daïra. En revanche, les jeunes dans leur majorité arguent la bonne ambiance de ces appareils : «Franchement, c’est chouette quand j’entends un DJ, je danse à distance», dira-t-on. C’est dire que les pros et les anti-discs jockeys se font une petite guerre. S’agissant du point de vue juridique, on croit savoir que, selon un juriste, le tapage nocturne reste un délit incontestable. «Ce n’est pas seulement le tapage nocturne qui est interdit, même le tapage diurne également, car pendant le jour on est également incommodé par d’autres bruits que nul n’a osé pointer du doigt», répondra un autre jeune. Aussi, une fête devra être intime et il n’est pas aucunement interdit de festoyer, mais sans toutefois porter atteinte à la liberté des autres. Car il est évident que les nourrissons, les personnes âgées et les malades chroniques doivent être épargnés par ces brouhahas que ce soit de nuit comme de jour.

C. A.