L'Office national du Hadj et de la Omra, en collaboration avec la direction des affaires religieuses et des waqfs, a organisé, avant-hier, une journée de sensibilisation au profit de 380 futurs hadjis de la wilaya.

C'est dans le cadre de la caravane nationale, initiée par cet office, que ce regroupement a été tenu au niveau de la mosquée El Atiq, en présence des représentants de cet office, de ceux de la direction des affaires religieuses, M. Kamel Siad, en sa qualité de chef de service et M. Ali Naïli. Il a été, également, remarqué la présence de Saïb Mohand Ouidir, inspecteur central au niveau ministère des Affaires religieuses, ainsi que les représentants des partenaires dans l'opération. Il s'agit, entre autres, de la Banque nationale d'Algérie, des douanes algériennes, de la protection civile et d'Air Algérie. Ce fut le représentant de l'office national du Hadj et de la Omra qui prendra la parole, en premier, pour annoncer que cette caravane est prévue dans 22 wilayas, dont Tizi-Ouzou. Son l'objectif est de préparer le futur hadji à accomplir tous les rites inhérents à ce cinquième pilier de l'islam dans de très bonnes conditions. «Nous remercions tous nos partenaires ici présents qui vous expliqueront les procédures et les démarches à suivre afin d'être prêt avant le départ vers Lieux saints de la Mecque», leur dira-t-il. Ensuite, Saïb Mohand Ouidir s'étalera beaucoup plus sur les précautions à prendre : «Vous savez que la période est très chaude à la Mecque. Pour bien accomplir votre pèlerinage, vous devez vous armer de beaucoup de patience. Il faut être vigilant et vous devez être en contact permanent avec nos représentants là-bas. Ils seront à vos côtés durant toute la période du hadj", leur recommandera-t-il. Le directeur par intérim de la direction des affaires religieuses insistera, lui, auprès des imams des mosquées de la wilaya, pour organiser des rencontres avec les futurs hadjis, «afin de mieux les préparer pour ce périple aux Lieux saints de l'islam».Tour à tour, chacun, suivant son secteur, tiendra à donner des explications à ces futurs pèlerins. Cette journée a été bénéfique à plus d’un titre, d'autant que de nombreux futurs hadjis ignoraient beaucoup de choses. Avant de clore cette rencontre, des tableaux de participation ont été remis aux participants. A noter que les hadjis de la wilaya de Tizi-Ouzou s'envoleront vers la Mecque, les 10, 14 et 17 du mois prochain.

Amar Ouramdane