Des ralentisseurs pour "L'abattoir"

Par DDK | Il ya 36 minutes | 39 lecture(s)

Le drame qui s'est produit jeudi dernier au niveau de la route d'Alger, à l'entrée du quartier dit L'abattoir, au centre-ville de Fraâ el-Mizan, et qui a coûté la vie à un enfant de trois ans, fauché par un camion, n'a pas laissé les responsables locaux indifférents. En effet, avant-hier, des ralentisseurs ont été installés sur le tronçon de cet axe routier très fréquenté, d'autant plus que c'est une route nationale (RN68), afin de persuader les chauffards de lever le pied de l'accélérateur. «Nous avons réclamé ces dos-d'âne depuis longtemps. Il a fallu que l'irréparable se produise pour que nos appels aient un écho», regrette un riverain. dans de nombreux quartiers de la ville, il nous a été donné de constater que les enfants et les personnes âgées sont victimes d'accidents de la route. Il est à rappeler que dernièrement, un enfant d'une dizaine d’années a été percuté par un automobiliste au niveau de la descente vers le quartier des 160 logements. Il nous a été aussi donné d'apprendre, que généralement, au cours de ce genre d'accidents, les automobilistes les ayant provoqués prennent souvent la fuite. Certes, ces ralentisseurs pourraient réduire un tant soit peu ce genre d'accidents, mais, il est plus qu'important que les sanctions deviennent plus sévères à l'encontre de leurs auteurs, surtout lorsqu'il s'agit de fuyards. «On ne peut pas placer des ralentisseurs partout, sinon on défigurerait la ville. Il faut que les responsables de la circulation routière soient sévères avec ces chauffards», estime une source locale. D'ailleurs, devant tant de drames, les riverains passent même parfois à des actions de rue pour se faire entendre. C'est le cas notamment de la cité des 60 logements LSP. «Nous constatons que l'un des ralentisseurs n'est plus en place. On demande à ce que d'autres soient installés parce que dans notre cité il y a beaucoup d'enfants, et puis il y a un lycée et la route est très fréquentée», nous dit un habitant de la dite cité, et d’ajouter : «En tout cas, même si les services concernés multipliaient ce genre de ralentisseurs sur les routes, il faudrait que tout le monde fasse de son mieux, afin d'éviter d'autres drames sur nos routes».

A. O.