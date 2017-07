Un orage enfin !

Par DDK | Il ya 49 minutes | 121 lecture(s)

C’est au moment où la chaleur était à son apogée, mercredi dernier, que le ciel se mit à gronder. Attendue avec impatience, une pluie, même de courte durée, est venue rafraîchir l’atmosphère et surtout éloigner temporairement le spectre des incendies. Ainsi, pendant plus d’une demi-heure, la région d’Aïn El Hammam a renoué avec la pluie, obligeant les piétons à s’abriter et les automobilistes à utiliser leurs essuie-glaces. La circulation automobile se trouva très vite ralentie de peur des dérapages, fréquents dans ce genre de situation. La bonne odeur de la terre mouillée envahit alors l’atmosphère, débarrassée des poussières accumulées ces derniers jours. Il ne restait plus que les fossés se gorgent d’eau. Cependant, l’orage n’était pas suffisant pour dissuader les jardiniers d’arroser leurs potagers, demandeurs de beaucoup d’eau en cette saison. Ce qui se serait alors répercuté sur le débit dans les robinets. Mais tant pis, on se suffira de la baisse des températures pour la nuit. Notons que, depuis les derniers feux qui avaient sinistré Aït Yahia Moussa, les habitants de la région, traumatisés par des incendies identiques en 1994, sont sur le qui-vive. Une simple fumée fait redresser les oreilles des gens de la région, plus que jamais vigilants. On se souvient qu’à l’époque, les habitants d’Ighil H’Fadh, où le feu avait engendré près d’une dizaine de morts, avaient fui leur village. Certains se sont installés du côté d’Aït Hichem et n’y sont plus retournés.

A. O. T.