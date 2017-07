C’est le départ pour les colonies de vacances

Par DDK | Il ya 1 heure | 118 lecture(s)

Une trentaine d’enfants de fonctionnaires de la mairie de Draâ Ben Khedda sont, depuis le 18 juillet, pris totalement en charge pour un séjour d’une quinzaine de jours en colonie de vacances, au centre de vacances et de loisirs de Sidi Fredj. Avant le départ, dans la matinée du mardi dernier, une ambiance bon enfant régnait dans la cour de l’APC, où enfants et parents attendaient le bus. Contacté pour avoir plus de détails sur ce séjour, M. Amar Bélabdi, délégué à l’assemblée générale de la mutuelle nationale des travailleurs des collectivités locales et de l’administration (MNTCLA), plus la garde communale du bureau de wilaya de Tizi-Ouzou, nous dira : “La décision a été prise lors d’une assemblée générale qui a eu lieu le 9 juillet dernier à l’hôtel El Mansour de Mostaganem, après adoption des bilans moral et financier de l’exercice précédent”. La réunion a été présidée par le président du conseil d’administration, M. Rédha Zalani. à noter que la colonie est réservée aux enfants, âgés entre 6 et 13 ans, des travailleurs des collectivités locales de la wilaya de Tizi-Ouzou. Selon notre interlocuteur, un autre séjour à Mostaganem, pour cinquante (50) enfants, a également été programmé pour le lendemain, soit le mercredi 19 juillet 2017. » Concernant les modalités d’inscription, notre interlocuteur avance que: “les frais d’assurance s’élèvent à 1 000 DA par enfant. Ce dernier doit fournir un dossier complet composé d’un extrait de naissance, une fiche familiale, une photo d’identité, une déclaration sur l’honneur légalisée du parent, un certificat médical et une copie de la fiche d’adhérent à la mutuelle du parent”. Durant le séjour, les enfants auront droit à un programme varié d’activités artistiques, de loisirs, des visites au parc d’attraction et des visites guidées à travers la ville, des baignades, entre autres. Il est prévu un éducateur de colonie de vacances pour un groupe d’une dizaine d’enfants. Pour la wilaya de Tizi-Ouzou, soulignera notre interlocuteur, «nous avons quatre délégués à raison d’un délégué pour 1 000 travailleurs adhérents à la mutuelle». Il est à signaler l’existence de quatre (4) centres de vacances et de loisirs à travers le pays : El Kalaâ, Sidi Fredj, Mostaganem et Aïn Turc.

M. A. Tadjer