Portes-ouvertes sur les activités du CNRC

Par DDK | Il ya 1 heure | 93 lecture(s)

Le Centre national du registre de commerce (CNRC) d’Azazga organise des journées portes-ouvertes durant deux jours, à partir d’aujourd’hui, au niveau du chef-lieu communal de Bouzeguène. Selon les organisateurs de cet événement, l’objectif de ces journées consiste à sensibiliser davantage les opérateurs économiques sur l’importance du dépôt légal obligatoire des comptes sociaux, d’une part, et d’autre part, à informer, surtout le grand public, sur les missions essentielles du CNRC, notamment les procédures d’inscription. «L’objectif de cet événement est de sensibiliser et informer les opérateurs économiques sur le registre de commerce électronique, l’abonnement au Sijilcom, la prise de rendez-vous en ligne et l’importance du dépôt légal obligatoire des comptes sociaux. Aussi, pour informer le public sur les mesures d’allégement prises par les pouvoirs publics en matière de dépôt pour les jeunes promoteurs», lit-on dans un communiqué rendu public par cet organisme. Par ailleurs, l’antenne locale d’Azazga devait ouvrir ses portes dès hier, jusqu’aux 27 de ce mois, afin de prendre en charge le dépôt des comptes sociaux dans de bonnes conditions.

Rachid A.