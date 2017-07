Les protestataires sursoient à leur action

Par DDK | Il ya 1 heure | 151 lecture(s)

Après avoir fermé les bureaux de la SDC (ex-SONELGAZ) durant deux jours consécutifs, les contestataires des six villages de la commune d’Aït Yahia ont décidé d’arrêter leur mouvement de protestation mercredi soir.

Ainsi, jeudi dernier dans la matinée, les abonnés de l’entreprise étatique chargée ont pu accéder au service clientèle sans encombre. Les villageois, qui s’étaient massés la veille devant l’entrée pour empêcher les employés d’accéder à leurs bureaux, ne sont pas revenus sur les lieux bien que leur problème demeure toujours en suspens. Selon les villageois joints, cette décision a été prise pour permettre la tenue d’une entrevue entre la coordination des villages contestataires et les responsables concernés. Une rencontre devant réunir les principaux protagonistes serait, dit-on, programmée pour dimanche prochain. C’est la seconde réunion que les représentants des habitants d’Ath Haroun, Ath Bali, Bougtoul, Tagmout, Ighil Ahfadh, et Tafraout s’apprêtent à tenir avec les responsables au sujet du retard du raccordement de leurs villages respectifs au réseau du gaz naturel. Pour rappel, les mêmes frondeurs avaient, au début du mois de mai dernier, agi de la même façon pour dénoncer «la lenteur» des travaux exécutés par les entreprises chargées du projet. Des assurances quant au renforcement des chantiers «en moyens humains et matériels», ainsi que la mise en service du gaz dans leurs foyers avant le 20 août prochain leur avaient été données ce jour là. Or, il se trouve que peu de progrès ont été réalisés depuis, estiment les habitants. Ainsi, c’est pour attirer l’attention, encore une fois, sur ce retard jugé «excessif» que les concernés avaient décidé, il y a quelques jours, de reconduire leur mouvement consistant en la fermeture de la SDC durant deux jours. En attendant les suites que les divers responsables donneraient à cette affaire, la SDC continuera d’ouvrir ses portes normalement.

A. O. T.