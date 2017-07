Le cimetière du centre-ville nettoyé

Par DDK | Il ya 1 heure | 107 lecture(s)

Il y a de cela quelques jours, le cimetière du centre-ville, sis à proximité du siège de la brigade de la Gendarmerie, était entièrement méconnaissable, au vu des herbes folles et ronces qui l’envahissaient, sans évoquer les centaines de canettes et autres bouteilles en plastique qui le jonchaient. Si l’APC n'avait jamais songé à débarrasser ce lieu de ces saletés, où sont enterrées des centaines de personnes, des jeunes, eux, ont eu l’idée d'y mener un volontariat. En effet, durant deux jours, à savoir vendredi et avant-hier, des jeunes munis de tous les outils nécessaires ont mené une grande opération de nettoyage dans cet endroit. «Nous avons, non seulement, désherbé tout, mais aussi rempli des dizaines de sacs poubelles de canettes et autres bouteilles en plastique. Nous avons même découvert que les tombes étaient recouvertes d'ordures et de détritus de tous genres. Vraiment, c'est désolant de laisser un tel lieu dans cet état», indique un volontaire. Et de poursuivre: «Pourtant, les autorités ont de tout temps été interpellées à ce sujet. Mais, aucune réaction». «Nous demandons à l'APC de désigner un gardien qui veillera sur ces tombes. Certaines d'entre elles sont dégradées. Il faudrait quand même respecter les morts», soulignera un autre volontaire. Par ailleurs, l’on apprendra de ces volontaires qu’ils ne comptent pas s'arrêteront à ce stade, puisqu’ils envisagent, d’ores et déjà, de mener d'autres opérations de ce genre en ville. «Nous constatons que notre ville n'est pas épargnée par ces immondices, c'est pourquoi nous appelons nos concitoyens à plus du civisme. Nous allons incessamment mener une grande opération de nettoyage dans tous les points noirs que nous avons recensés ", confiera un troisième intervenant. Il faut noter que cet appel est déjà lancé sur les réseaux sociaux.

A. O.