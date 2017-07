La sûreté de daïra au rendez-vous

Par DDK | Il ya 1 heure | 97 lecture(s)

Avant-hier, à l'occasion de la fête nationale de la Police, qui coïncide avec le 22 juillet de chaque année, le siège de la brigade mobile de la Police judiciaire a été trop exigu pour contenir tout le monde invité à assister à cet événement.

En effet, en plus de la présence des éléments des deux corps (BMPJ et policiers), on a remarqué que pratiquement toute la société civile a été conviée à cette fête: autorités locales, moudjahidine, fils de chouhada, imams, associations et comités de villages. «Certes, nous fêtons aujourd'hui, le 55eme anniversaire de la police, mais c'est aussi la fête de tout le peuple algérien. Notre corps veille à la sécurité des personnes et de leurs biens. Nos éléments ne peuvent pas atteindre leurs objectifs, si ce n’est la collaboration des citoyens. Nous vous demandons de travailler main dans la main parce que vous êtes un élément important, afin d'éradiquer tous les phénomènes sociaux qui guettent notre société», dira, dans son allocution, le premier responsable de la sûreté de daïra. L'intervenant axera aussi son allocution sur toutes les missions de la police, y compris le respect des droits de l'homme. Aussi, il n'omettra pas d'attirer l'attention de l'assistance sur la stabilité et la sécurité du pays qui devraient être défendues par tous. Profitant de cette occasion, ce fut ensuite le tour de la nomination de certains éléments aux grades supérieurs. Mais le moment fort de cette cérémonie reste l'hommage particulier et solennel, honorant les familles des policiers assassinés par les hordes terroristes durant la décennie noire, alors qu'ils défendaient la nation et le peuple. En tout cas, ce fut aussi un moment de rencontre de toutes les franges de la société civile avec les hommes en bleu, qui leur expliquèrent toutes les missions des différents corps de la Police Nationale.

Amar Ouramdane