Tijihlit Iwadhiyen à l’honneur

Par DDK | Il ya 1 heure | 123 lecture(s)

La 3e édition de la fête de la robe kabyle (Tijihlit Iwadhiyen), qu’organise l’APC des Ouadhias, au Sud de la wilaya de Tizi-Ouzou, en collaboration avec l’APW, sera lancée demain et s’étalera jusqu’au 31 de ce mois de juillet.

L’école primaire des trois frères Tifrani, qui va abriter cette manifestation, sera sûrement prise d’assaut par de nombreux visiteurs. Cette Fête regroupera une quarantaine d’exposantes et d’exposants. La robe des Ouadhias aura bien sûr la part du lion, puisque de nombreuses couturières sont invitées à exposer leurs réalisations. Il sera aussi question d’autres produits artisanaux locaux, comme le bijou kabyle, le gâteau traditionnel, la cuisine... Il est aussi prévu une exposition de philatélie et d’autres produits du terroir. Une conférence sur le thème est également au programme. Akir Youcef, maire des Ouadhias déclarera : «La robe des Ouadhias (Tijihlit Iwadhiyen) est connue à travers toute la Kabylie, et même à travers le territoire national. Notre assemblée a décidé de mettre le paquet pour organiser cette 3e édition, en vue de préserver ce patrimoine et le promouvoir, car non seulement la robe kabyle des Ouadhias est un élément identitaire, mais elle constitue, aussi, le gagne-pain de centaines de familles. Cet espace permettra aux couturières d’écouler leurs œuvres. Nous ferons de notre mieux pour les encourager à aller de l’avant et, pourquoi pas, pouvoir un jour exporter ce produit hautement apprécié par la gent féminine». Pour sa part, Goucem Ramdane, principal organisateur de l’événement, indiquera : «Notre objectif à travers l’organisation de cette Fête est surtout de donner l’opportunité à nos couturières d’écouler leur production, car la plupart d’entre elles travaillent chez elles sans grands moyens et n’ont aucun espace pour vendre le produit de leur labeur. Nous tenons aussi à faire sortir notre localité de l’anonymat et à briser la monotonie qui la caractérise, à travers notamment la robe traditionnelle kabyle». En effet, une des femmes couturières, rencontrée lors de la 2e édition, avait déjà déclaré : «Nous travaillons chez nous et avec nos propres moyens, sans aucune aide de la part des services de l’Etat. Nous demandons aux responsables du secteur de nous soutenir, au moins avec du matériel et par la mise à notre disposition d’un espace de vente». Signalons que le prix de la robe Kabyle oscille entre 6 000 et 40 000DA. Rappelons, en fin, qu’au dernier jour de la manifestation, un défilé de robes kabyles est prévu.

Hocine Taib