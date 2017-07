Grand nettoyage des abords de la RN30

Par DDK | Il ya 1 heure | 139 lecture(s)

Pratiquement une grande partie de la route, entre Draâ El-Mizan et le chef-lieu communal d’Aïn Zaouia, a été nettoyée durant la semaine dernière par des éléments des la subdivision des travaux publics. D'ailleurs, il ne suffit que de jeter un regard sur les abords de cette route, pour comprendre qu'une opération de ramassage de canettes de bière, de bouteilles en plastique, de sachets de détritus de tous genres est passée par là. Selon une source proche de la subdivision, cette opération rentre dans le cadre routinier de l'entretien des routes et chemins de la wilaya. Ainsi, plus d'une cinquantaine de sacs-poubelle ont été remplis durant ces journées de nettoyage. Selon un agent de la dite subdivision, il faudrait nettoyer ces routes parce qu'elles donnent une mauvaise image de la région : «Ce n'est pas la première fois que nous organisons de telles opérations. Mais, après chaque nettoyage, vous remarquez que d'autres détritus sont jetés. On ne peut pas mettre un policier ou un gendarme derrière chaque citoyen. C'est une question de mentalité", ajoute notre interlocuteur. De visu, il a été constaté que les lieux étaient propres. «Nous espérons que d'autres détritus ne seront pas encore jetés sur les abords de cette route. Je trouve qu'il est temps qu'une police de l'environnement soit créée. Il faudrait être sévère avec les contrevenants», dit un automobiliste de passage qui encourageait ces cantonniers. Et d’enchaîner : «En tout cas, nos routes sont devenues des dépotoirs à ciel ouvert. Même si les ouvriers de cette subdivision restent mobilisés sur les routes, il n'est pas dit que cela est de leur ressort. Il faudrait aussi que le citoyen joue pleinement son rôle, en usant d'un peu de civisme». Il faut dire qu'avec le peu d'effectif dont dispose cette subdivision, il ne lui serait pas possible de veiller à l'entretien de plus de 150 kilomètres linéaires. C'est le cas de la RN25 et de la RN68, pour ne citer que celles-ci. Dernièrement sur la RN25, des restes de carcasses de bêtes ont été carrément jetés sur la chaussée. Avec les fortes chaleurs, il était impossible de ne pas se boucher le nez pour ne pas sentir les odeurs pestilentielles qui s’en dégageaient. D’aucuns pensent que l'idée lancée par l'ex-wali de Tizi-Ouzou, M. Abdelkader Bouazgui, actuellement ministre de l'Agriculture, à savoir les États Généraux sur l'environnement, soit perpétuée parce que les volontariats organisés dans ce sillage ont donné de bons résultats. A quand alors une prise de conscience des uns et des autres, sachant que ces détritus sont souvent à l'origine de départs de feux de forêts ?

A. O.