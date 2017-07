Encore un accident sur la RN25 !

Par DDK | Il ya 1 heure | 136 lecture(s)

Avant-hier dans l'après-midi, une violente collision entre un camion de gros tonnage et un véhicule léger, de marque Peugeot 307, s’est produite à quelques kilomètres de la sortie du chef-lieu communal d’Aït Yahia Moussa, en allant vers Tizi-Ouzou. D’après des témoins, le véhicule léger allait effectuer un dépassement, lorsqu'il se retrouva nez à nez avec le camion qui le heurta de plein fouet. Si aucune victime n’est à déplorer, les occupants du véhicule léger ont, en revanche, subi quelques blessures légères. La Peugeot 307 a été entièrement touchée et les dégâts matériels sont considérables. À Signaler que la circulation a été bloquée sur cette route durant plus d’une heure. Il est à noter qu'il ne se passe pas un jour sans qu'un accident ne survienne sur cet axe très fréquenté. Par ailleurs, les usagers de la déviation inaugurée dernièrement par le wali, doivent faire preuve beaucoup de prudence parce que ses virages sont très dangereux. D'ailleurs, des accidents ont déjà été enregistrés sur cette route.

A. O.