Objectif : Lancer un Festival de tourisme

Par DDK | Il ya 4 minutes | 1 lecture(s)

Le collectif d’associations et les offices du tourisme de la wilaya, en collaboration avec l’APW de Tizi-Ouzou, comptent organiser une rencontre de concertation, aujourd’hui, pour discuter la mise en place d’un projet commun

Cette réunion aura lieu à l’hémicycle Aïssat Rabah, et les participants auront à se concerter sur un projet ambitieux, à savoir la tenue d’un Festival du tourisme de la wilaya de Tizi-Ouzou. À cet effet, les secteurs concernés (tourisme, environnement, forêts, jeunesse et sport, culture) et l’ensemble des associations et offices de tourisme ont été, dit-on, invités à débattre du sujet et à faire des propositions. À ce sujet, Mme Salhi Zahra, de l’association de wilaya ‘‘Amnir’’ indiquera : «Le secteur du tourisme peut, si l’essentiel est fait, apporter beaucoup à l’économie locale et nationale. Donc, nous avons pensé à l’organisation d’un Festival de tourisme avec l’ensemble des associations et des offices de tourisme. À cet effet, nous avons invité toutes les directions concernées, les agences de tourisme, les établissements hôteliers et toutes les associations et offices de Tourisme pour discuter de la faisabilité de ce festival qui sera sûrement d’un apport important pour le développement du tourisme au niveau de notre wilaya». Pour sa part, Raâb Rafik, de l’association touristique ‘‘Village du monde’’ d’Iguersafen ajoutera : «Lors de cette rencontre, nous avons prévu trois conférences qui seront animées par des professionnels du secteur. La première concernera l’économie du tourisme durable, responsable et respectueux. La deuxième abordera le thème de l’écriture et de la recherche touristique, et, enfin, la dernière contribution exposera le projet d’un Festival de tourisme». Un autre membre de l’association ‘‘Amnir’’, Bounouar Mohand salah, rappellera : «Comme tout le monde le sait, les Nations-unies ont proclamé l’année 2017 ‘‘année internationale du tourisme durable pour le développement’’, nous aussi à Tizi-Ouzou, nous voulons marquer cette année par le lancement d’un projet de festival. Une occasion que nous mettrons à profit pour sensibiliser sur l’importance de ce secteur, qui peut aider notre région et notre pays à traverser la crise économique actuelle». Signalons que l’organisation des Nations-Unies, en proclamant l’année 2017 ‘‘année internationale du tourisme pour le développement durable’’, a ciblé cinq grands domaines, à savoir la croissance économique inclusive et durable, l’inclusion sociale, la création de l’emploi et la réduction de la pauvreté, l’utilisation rationnelle des ressources et la protection de l’environnement, les valeurs culturelles et la compréhension mutuelle pour la paix et la sécurité.

Hocine T.