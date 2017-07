Plusieurs opérations clôturées

Par DDK | Il ya 5 minutes | 1 lecture(s)

«Pratiquement, toutes les opérations inscrites dans les PCD 2017 sont achevées", fait savoir M. Rabah Makhlouf en sa qualité de maire. Notre interlocuteur dira que celles-ci concernent en gros le réseau routier. «Pour le moment, nous avons le revêtement en tri-couches du chemin communal jusqu’à l’antenne administrative d’Ivouhathène, l'aménagement et le revêtement d'Amalou et d'Ath Talha, les travaux de confortement en béton banché du chemin communal de Helouane qui sont tous achevés. Actuellement, la convention du dallage de la piste Zaârour est au niveau du contrôleur financier, alors que le confortement en gabions du chemin communal de Helouane est en cours", détaillera-t-il. Le premier responsable de la commune justifie le choix des travaux publics comme priorité parce que la cagnotte des PCD ne pourra pas répondre à de grands projets d'une part, et d'autre part, l'amélioration du réseau routier, trouvé au lendemain de cette mandature dans un état de délabrement avancé, est l’un des objectifs fixés par l'assemblée. Revenant sur la tranche complémentaire des PCD 2017, le P/APC expliquera que toutes les conventions sont déposées au niveau du contrôleur financier. «Les opérations ont été confiées, mais il faut suivre les autres étapes notamment leur approbation par le CF", précisera-t-il. Il s'agit, entre autres, de la réhabilitation d'une conduite d'adduction en eau potable à Helouane vers le réservoir d'eau, du revêtement en béton bitumineux du chemin Taghzout vers Tizi El Had, de l’aménagement en tri-couches de la piste à Djounane, même opération au niveau de la piste de Tamejirt, le dallage de la piste Djounane, le confortement en gabions à Zaârour et la réhabilitation d'un réseau d'assainissement à Takharoubth. «Durant notre mandat, je pourrai m'engager devant tout le monde à dire que notre réseau routier a été entièrement rénové. C'est une promesse de campagne tenue sans entrer dans d'autres détails parce que nous présenterons notre mandat prochainement", conclura le maire.

A. O.