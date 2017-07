Pour une histoire de… dos-d’âne

Par DDK | Il ya 1 heure | 113 lecture(s)

Si les transporteurs de M'Kira, qui ont enclenché un mouvement de grève dimanche dernier pour dénoncer l'implantation de dos-d’âne à Tizi-Lehemis (CW107), ont décidé de surseoir à ce mouvement, les habitants des villages environnants, notamment ceux d’Ouled Azzi, s'opposent au démantèlement des ralentisseurs. «Si nous avons décidé de placer ces ralentisseurs, c’est parce que nous savons que nos enfants et toutes les autres personnes sont constamment en danger de mort. D'ailleurs, le dernier accident qui s'est produit sur cet axe routier avait fait un blessé grave. Actuellement, la victime, une jeune femme, ne peut se déplacer sans béquilles. C'est une pente très dangereuse, d'autant plus que des dizaines de camions, transportant le tuf de M'Kira vers d'autres wilayas du pays, l'empruntent au quotidien. D'ailleurs, c'était l'un des points de notre plateforme de revendications adressée aux responsables de l'APC. Comme nous n'avons rien vu venir de leur côté, nous avons décidé de les implanter nous-mêmes", répondra un membre du comité de village d’Ouled Azzi qui, durant deux jours entiers, était mobilisé avec d'autres habitants, pour s'opposer au démantèlement de ces ralentisseurs. Et de poursuivre: «Finalement, le maire est arrivé sur les lieux avec d'autres membres de l'APC. Après discussion, il nous a promis de revenir avec des techniciens de la subdivision des travaux publics de Draâ El-Mizan qui jugera si les ralentisseurs sont dans les normes ou non». Les transporteurs de M’Kira, lesquels ont suspendu leur grève «pour une durée d'une semaine», disent-ils, menacent : «Dans le cas où ces dos d'ânes ne sont pas démantelés, nous reprendrons la grève dès le début de semaine. Vraiment, nous sommes pris dans un engrenage parce que les habitants jurent de ne pas abdiquer et les autorités ne veulent pas agir. Nous sommes les seuls perdants, car nos véhicules subissent constamment des pannes causées aussi bien par ces dos-d’âne que par l'état de cet axe routier, délabré dans divers endroits suite aux travaux de branchement aux divers réseaux (AEP, gaz naturel, assainissement)", expliquera un transporteur. Il faudra, donc, attendre ce dimanche pour voir ce qui sera décidé des deux côtés.

A. O.