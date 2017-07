La figue de Barbarie à 100 DA le kilo

Par DDK | Il ya 1 heure | 91 lecture(s)

Depuis le début de la semaine, la place du marché des fruits et légumes est envahie par de jeunes enfants installant les premiers bidons remplis de figues de barbarie. Ce fruit a mûri tôt cette année en raison des fortes chaleurs. «Vous savez que lorsqu'il fait chaud, la figue de Barbarie mûrit vite. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on en voit autant à la mi-juillet", explique une personne d'un certain âge qui tenait deux bidons. Et de poursuivre: «Beaucoup disent que le prix est excessif et ils oublient tous les dangers que nous courons au cours de la cueillette». Aux premières heures de la matinée, ce fuit est affiché entre 80 dinars et 100 dinars le kilo. Mais, à partir de onze heures, les vendeurs revoient ce prix à la baisse. Certains adolescents, qui n'ont pas pu écouler " leur marchandise", la cèdent jusqu'à cinquante dinars. C'est une aubaine pour certains qui n'ont pas encore goûté ce fruit succulent, dont les vertus thérapeutiques sont nombreuses. "Au lieu d'acheter un autre fruit, je préfère la figue de Barbarie d'autant plus qu'elle vient tout juste d'arriver sur le marché. Une fois tous les cactus mûris, j'irai moi même en cueillir", répond un client qui commandait cinq kilos à un jeune adolescent avec lequel il négociait le prix. "Je peux vous la céder à soixante dinars au lieu de quatre-vingts dinars. C'est tout. Je n'ai pas passé toute une partie de ma journée à chercher celles qui ont mûri pour ne rien gagner", lui rétorque le petit vendeur. Il faut dire que ces jeunes enfants font de nombreux kilomètres de leurs villages jusqu'aux cactus situés généralement en dehors de les bourgades respectives, pour se consacrer à cette activité afin de mettre un peu d'argent de côté. Par ailleurs, il faut aussi dire que c'est le moment de la figue fraîche. D'ailleurs, les premiers kilos sont déjà arrivés sur les étals. Néanmoins, il faut y a lieu de relever que les prix proposés jusque-là sont fort : pas moins de 250 dinars le kilo. Le prix de la figue fraîche baisserait dès le début du mois d'août. Pour cette année, certains disent que la saison sera prometteuse, notamment du côté de Tazrout, Henia d'El Anseur.

A. O.