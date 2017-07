83% de taux de réussite au Bac

Par DDK | Il ya 1 heure | 90 lecture(s)

Le lycée Mustapha Ben Boulaïd d’Aïn El-Hammam vient, encore une fois, de faire honneur à toute la région de haute Kabylie, en s’octroyant un taux de réussite de près de 83% à l’examen du Baccalauréat. A la faveur de ce taux, il s’est classé à la onzième place au niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou, loin devant le lycée de jeunes filles, qui, lui, n’a pu obtenir que la 59e place, avec une moyenne de 57%. A noter que c’est Ould Ali Yasmine Lisa qui s’est octroyé la meilleure moyenne de son établissement avec 17,42/20, alors que le pourcentage de réussite des candidats de la filière «mathématiques» est à plus de 95%. Il y a lieu de signaler que cet établissement du secondaire a amorcé une courbe ascendante depuis près d’une décennie. Après des années de disette, lors desquelles les résultats étaient en dessous de la moyenne, le lycée s’est réveillé avec un pourcentage de réussite de plus en plus important chaque année. La joie des parents et des professeurs était sans limites devant le tableau d’affichage installé à l’entrée du lycée. «Nous avons eu les résultats par SMS mais nous venons quand même avoir la confirmation, ici», lance une jeune fille les larmes aux yeux. «yenghayagh le bac» (il nous a fait tant de misères ce bac), fuse de toutes parts. D’autres arrivent, consultent les listes et se congratulent. Un professeur, la quarantaine, participe à cette fête en félicitant les lauréats : «Nous allons œuvrer à atteindre le 100% dans pas longtemps», dit-il. Montrant des doigts ses élèves il ajoute qu’ «ils n’étaient pas faciles à gérer. Mais lorsqu’on voit ce qu’ils ont fait, on leur pardonne tout». Le sommet n’est effectivement pas loin. A l’équipe pédagogique et à tous ceux qui ont contribué à honorer Michelet de persévérer cet acquis. Bravo !

A. O. T.