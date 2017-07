Par DDK | Il ya 1 heure | 89 lecture(s)

Un avis d’appel à la solidarité est lancé par la famille Daoui de Timizart. Il est question d’un «appel urgent à l’endroit des citoyens et citoyennes bienfaiteurs pour la prise en charge à l’étranger de Mme Daoui Naïma, épouse Chérifi Abdelghani, âgée de 39 ans, mère d’un enfant de trois ans. Celle-ci est atteinte d’une cirrhose suite à l’association de deux médicaments hépatotoxiques : le ketokonazol et le ketoprofene». Si la famille Daoui lance cet appel urgent, c’est qu’elle est «dans l’incapacité de faire face aux dépenses de sa prise en charge». Une prise en charge pour une greffe hépatique en France, demandant une somme de 107 841 euros. Pour les éventuels bienfaiteurs, il est demandé de contacter la permanence de la famille Daoui aux 06 64 65 83 11 ou 06 69 43 21 13, les comités de villages : 05 6098 2079 ou 07 73 77 37 64 ou le P/APC : 05 53 17 98 59. La famille Daoui met aussi à la disposition des bienfaiteurs un CCP n°: 0022876356 clé 93 et un compte banquaire BDL N° 418058104042.

M. A. T.