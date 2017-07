Les travaux d’électrification en cours

Par DDK | Il ya 35 minutes | 63 lecture(s)

Les 160 logements RHP (résorption de l'habitat précaire), dont la liste des bénéficiaires a déjà été établie, ne sont pas encore fin prêts pour leur attribution, car non encore raccordés aux réseaux divers. A souligner que même si les aménagements extérieurs sont faits, certains lampadaires ont déjà subi des dégradations au niveau de cette cité. En tout cas, les habitants des cités de Boufhima et de Tazrout ont hâte d'occuper ces logements : «Nous ne savons pas encore quand nous serons relogés dans ces habitations", dit un bénéficiaire qui assistait aux travaux du raccordement des immeubles au réseau électrique. "On voit que les poteaux sont installés et que les câbles sont tirés. Mais, pour les autres commodités, rien n'est encore entamé, notamment l'assainissement qui est indispensable", souligne la même personne. Effectivement, l'entreprise réalisatrice est sur place. Les poteaux sont déjà installés. "Il ne reste que le câblage. C'est une question de quelques jours", répond un ouvrier. Il faut rappeler que lors de la dernière visite du wali dans la région l'an dernier, les responsables locaux ont signalé le problème de l'assainissement. Une enveloppe a été accordée pour l'étude sur le champ. Concernant le réseau, il est long de plus de mille cinq cents mètres linéaires parce que les propriétaires terriens exigent qu'il ne soit pas posé à l'air libre. En tout cas, l’opération de raccordement au réseau électrique constitue une étape importante quand on sait qu'une telle opération coûte des millions de centimes en ces moments de vaches maigres. "Nous souhaitons que les autres commodités suivent incessamment, afin de nous soulager peut-être avant l'hiver prochain parce que nous souffrons depuis trop longtemps", espère un autre bénéficiaire. Par ailleurs, il est attendu que le permis de lotir soit approuvé dans les plus brefs délais, pour permettre aux acquéreurs des lots de terrains de jouir de leurs acquisitions.

Amar Ouramdane