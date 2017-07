Par DDK | Il ya 14 minutes | 1 lecture(s)

Des jeunes venus des villages de Tamassit et Marabie, dans la commune des Aghribs, à 30 km de Tizi-Ouzou, ont répondu, avant-hier matin, à l’appel lancé par une association environnementale, en collaboration avec le comité de village de Tamassit, afin de procéder au grand nettoyage de la forêt de Bouhlalou, «pour lui rendre son lustre d’antan». «La forêt est considérée comme étant le poumon de la région d’Ath Djenad», dira un membre de l’association. Et d’ajouter : «Aujourd’hui, nous assistons à sa dégradation et nous ne pouvons pas rester sans rien faire, car le devoir de la préserver nous appelle. Notre objectif principal est de stopper ces décharges sauvages créées inconsciemment à chaque virage, par le jet de différents détritus : bouteilles, gravas, sacs de plâtres, canettes de bière, ronds à béton et même des cadavres d’animaux !» Les mêmes participants et les organisateurs de cette action louable envisagent de fermer l’accès à cette forêt par le chemin reliant la RN73 et la RN71 pour quelques jours, afin de diminuer le nombre de tas de poubelles constatées çà et là dans cet endroit. Pour sensibiliser les gens et leur inculquer la culture du respect de la nature et de cette forêt, jadis havre de propreté et lieu de villégiature par excellence, ces bénévoles ont passé la journée entière à remplir des sacs de différents déchets. Une case a été utilisée pour se débarrasser des tas de détritus laissés par des inconscients au bord de la route traversant la belle forêt de Bouhlalou. L’espoir de voir un jour les sportifs revenir respirer l’air frais de cette forêt n’est pas perdu.

A Iber.