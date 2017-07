Les parents d’élèves mettent en garde

Par DDK | Il ya 14 minutes | 1 lecture(s)

Les parents des futurs élèves du nouveau CEM Hadjem Belaid de Beni Zikki, en cours de réalisation, disent «ne plus savoir à quelle porte frapper» pour faire avancer les travaux dudit établissement qui devrait pourtant ouvrir ses portes à la prochaine rentrée scolaire. En effet, plusieurs correspondances ont été adressées au wali de Tizi-Ouzou et au secrétaire général de l’éducation. D’après le président de l’association de parents d’élèves, joint par téléphone, la situation est des plus dramatiques : «Depuis le transfert des élèves de l’ancien CEM, qui est en préfabriqué, vers une école primaire, en 2012, nos enfants font face à des situations lamentables. Ils suivent leur scolarité dans des conditions très difficiles sans le moindre outil didactique. Ils n’ont ni laboratoire, ni bibliothèque, ni encore moins une salle de sport. En outre, le personnel et les élèves vivent un calvaire pour rejoindre l’établissement en hiver. Le trajet qui mène à l’école s’apparente à un parcours du combattant». Dans la dernière requête, datée du 15 juillet 2017, adressée au wali, les membres de ladite association sollicitent son intervention «pour l’accélération des travaux», lit-on dans leur requête dont nous détenons une copie. Les parents d’élèves pointent du doigt l’entrepreneur en charge de réaliser le CEM. On lui reproche «une certaine lenteur dans l’achèvement des travaux». De son côté, l’entrepreneur se justifie par «le non-paiement de ses factures par ses employeurs». En attendant, les membres de l’association espèrent que le CEM sera effectivement mis en service à la prochaine rentrée scolaire 2017/2018. «L’établissement pourrait être fonctionnel à partir de septembre 2017, à condition que l’on termine, au moins, la clôture et les travaux dans la cour d’ici-là», espère le président de l’association de parents d’élèves, M. Arrar Amar.

Farida Elharani