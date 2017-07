Le SETE en villégiature à Sousse

Par DDK | Il ya 14 minutes | 1 lecture(s)

Cette année, le syndicat d’entreprise des travailleurs de l’éducation (SETE) de la wilaya de Tizi-Ouzou a organisé des séjours à l’étranger pour ses adhérents, en choisissant comme destination la Tunisie. En effet, des enseignants de différents paliers, ayant participé à une première session allant du 9 au 19 juillet dernier, expriment leur satisfaction et la joie de leurs familles quant à cet agréable voyage. «Je tiens tout d’abord à remercier tous les membres du bureau de wilaya de notre syndicat d’entreprise (SETE) pour cette surprenante et bonne initiative, d’autant plus qu’il ne devait pas être aisé d’organiser et d’offrir de bonnes conditions aux enseignants pendant leur séjour», déclare Cheikh Farid, père de deux enfants. Cet enseignant a ajouté qu’il a pour habitude de prendre part à des campings et à des séjours, organisés par la commission des œuvres sociales (CWOS) des travailleurs de l’éducation. Mais informé de cette initiative du SETE, auquel il est affilié, il n’a pas hésité une seconde à faire «le bon choix». «Depuis l’an passé, on a décidé, avec mon épouse, de nous rendre en Tunisie. On trouvait les destinations de la commission des œuvres sociales peu attractives, car elle proposait toujours les mêmes, comme Tichy, où le F3 est proposé à 65 000 dinars et le F2 à 60 000 DA, sachant que l’on n’a pas le droit à la gratuité du transport. Aussi, pour un séjour au camping et sans commodités, les prix s’y élèvent à 15 000 pour une dizaine de jours. S’agissant de ce voyage en Tunisie, en sus du transport assuré par bus, le séjour pour toute la famille dans un F3 est de 65 000 dinars», explique notre interlocuteur, appuyé par les autres enseignants. Aussi, contacté, M. Tahar Didouche, membre du bureau de wilaya du syndicat d’entreprise des travailleurs de l’éducation (SETE), confirme que cette année, le bureau de Tizi-Ouzou est arrivé, malgré les difficultés, à organiser des séjours à Sousse pour ses adhérents : «Effectivement, c’est notre première action visant à offrir à nos adhérents des vacances agréables à l’étranger. Donc, pour cette année, nous avons opté pour la ville de Sousse, la perle du Sahel tunisien, dont la réputation dans le domaine touristique est mondiale. Quatre sessions de dix jours chacune, allant du 9 juillet au 28 août, ont été programmées», informe notre interlocuteur, en promettant que pour l’an prochain, les destinations seront encore plus diversifiées.

Essaïd Mouas.