Les cortèges nuptiaux encombrent les routes

Peu visibles il y a de cela quelques semaines, les cortèges des fêtes de mariage réinvestissent désormais nos routes, comme à chaque été.

Plusieurs cortèges de mariage encombrent ces derniers jours les routes de Kabylie, rappelant que l’été est bel et bien là. Ce ne sont pas encore les processions interminables de voitures que nous avons l’habitude de voir en pareille période, mais leur présence ne passe pas inaperçue. Ils se manifestent avec des concerts de klaxons à vous crever les tympans, des cris joyeux des enfants mêlés aux youyous des femmes habillées de leurs plus belles robes aux couleurs chatoyantes. Voulant sans doute être parmi les premiers à «faire la fête» au village, certains citoyens de la région d’Aïn El-Hammam, qui envisagent de marier leurs enfants ou de procéder à la circoncision des garçons de la maison, prennent leurs devants en organisant les réjouissances dès le début du mois de juillet. Ils savent, par expérience, que «les embouteillages» avec plusieurs fêtes à la fois, commenceront à partir de la deuxième semaine de ce mois d’août, avec l’arrivée des vacanciers et la sortie en congé de nombreux fonctionnaires qui choisissent cette période pour profiter de l’ambiance du village et se ressourcer en famille par la même l’occasion. Si certains ont choisi le milieu de la semaine pour faire circoncire leurs garçons dans le calme, vendredi et samedi promettent d’être également très chauds. Comme le nombre de fêtes prévues pour cet été est important, les infinies processions de voitures risquent de créer des embouteillages à n’en plus finir. Au niveau du centre ville d’Aïn El-Hammam, les troupes folkloriques que l’on rencontre à «L’qahwa idheballen» (le café des tambourineurs), affichent tous «complets» pour tout l’été et, certains jusqu’au mois d’octobre. Pour profiter de leurs services, il fallait les réserver dès l’été dernier. Quant à ceux qui préfèrent les disc-jockeys de plus en plus en vogue chez les jeunes, ils ont l’embarras du choix, comme en témoignent les affiches où ces artistes d’un nouveau genre se proposent d’animer nos soirées. Le prix d’une soirée est souvent exorbitant. Mais les plus performants sont rarement disponibles. Ce qui est également le cas des salles des fêtes, dont les agendas sont remplis depuis déjà plusieurs mois. De plus en plus de villageois ne possédant pas de grande maison pour abriter leur fête, se rabattent sur les salles des fêtes bien que les services proposés laissent à désirer pour des prix de plus en plus élevés. Mais qu’importe ! Pour la fête, on est prêts à tout pour en mettre plein la vue aux autres.

A. O. T.