Un autre feu a failli…

Par DDK | Il ya 1 heure | 136 lecture(s)

À peine deux semaines après les feux de forêt qui ont ravagé des centaines d'hectares de végétation, d'arbres fruitiers, d'étables et de poulaillers dans cette commune, voilà qu'une autre catastrophe vient d'être évitée de justesse, grâce au réflexe des citoyens et à l'intervention rapide des éléments de la Protection civile de Draâ El-Mizan. En effet, jeudi dernier, alors que le mercure affichait plus de 40° C, un feu s'est déclaré en contre bas d'Ath Ouméziane dans la grappe de villages de Tafoughalt. Fort heureusement, les jeunes se sont vite rendus sur les lieux et ont fait barrage aux flammes, de peur de les voir gagner les oliveraies. «Nous avons sitôt appelé le numéro vert de la protection civile. Les sapeurs-pompiers en nombre important sont arrivés sur les lieux. Fort heureusement, ils ont maîtrisé le feu en quelques minutes grâce à leur expérience d'une part, et d'autre part, parce que dans ce périmètre, il existe une piste agricole bitumée en tri-couches. C'est pour vous dire que ces pistes anti-feux urgent dans ces territoires fortement boisés», nous expliquera un volontaire à l'origine de l'appel téléphonique. Pour une source proche de la protection civile, le citoyen doit être vigilant : «lorsque l'appel est donné au bon moment, il est fort à parier que notre intervention ne sera que bénéfique», nous confiera la même source. Il faut dire que depuis la dernière catastrophe, les comités de villages ont tous appelés à plus de vigilance. Dans de nombreux villages non encore touchés par ces feux, les vigiles sont sur le pied de guerre. «Nous devrions tous nous sentir concernés. Cela n'arrive pas qu'à autrui. Il faut que tout le monde surveille la moindre fumée, et maintenant, avec les téléphones mobiles, on peut contacter les pompiers de n'importe quel lieu», estimera un membre du comité de village Thadoukli, qui appelle ses concitoyens à ne pas dormir sur leurs deux oreilles, car l'été est encore long et les températures ne cessent de monter. Il est à signaler que ce village avait déjà perdu presque la moitié de ses oliveraies lors des incendies des années précédentes, c'est pourquoi les habitants rappellent toujours aux autorités que le projet de la piste qui servirait de ceinture au village est une urgence.

Amar Ouramdane