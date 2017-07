Par DDK | Il ya 1 heure | 76 lecture(s)

Les membres du bureau local de l'association Kafil El Yatim ne prennent pas de repos même en ces temps de chaleur caniculaire. «Mercredi dernier, nous avons organisé une collecte de sang à la polyclinique en collaboration avec l'EPH de Draâ El-Mizan. Même si nous n'avons commencé qu’à onze heures, nous avons collecté 33 poches au bénéfice de la banque de sang de l'hôpital Krim Belkacem", dira M. Mourad Maâlem en sa qualité de président du bureau. Et de poursuivre: "La longue attente ainsi que la chaleur accablante n'ont pas découragé les donneurs que nous remercions au passage. Même le docteur Saïdani, responsable du CTS de Draâ El-Mizan, a trouvé que la mobilisation était plus qu'acceptable», ajoutera notre interlocuteur. Par ailleurs, celui-ci fera savoir que cette association a un autre programme pour cette saison. "Tout d'abord, deux jours avant la fête de l'Aïd El Adha, nous appellerons à une journée de nettoyage au niveau du chef-lieu communal. Puis, juste après, une sortie-plage pour les orphelins de la commune", confiera-t-il. Par rapport au logement que Kafil El Yatim allait construire pour une veuve à Taka, le président expliquera que, pour le moment, le projet est bloqué parce que le dossier du terrain sur lequel il sera bâti ‘’n'est pas encore clair’’. «Nous ne pourrons rien lancer si les actes ne sont pas prêts. C'est un problème parce qu'on ne va pas bâtir un logement dont le statut du terrain est flou», explique-t-il. Peu avant la rentrée scolaire, les membres de l’association vont aussi passer à la solidarité avec les enfants orphelins scolarisés : «Nous collecterons des articles scolaires et des vêtements pour accompagner ces orphelins dans leur scolarité. D'ailleurs, nous saisissons cette occasion pour appeler les bienfaiteurs à nous contacter pour d'éventuels dons. Cette opération est en ligne de mire de notre association", conclura M. Mourad Maâlem.

A. O.