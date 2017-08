Igherviène encore sous les flammes !

Par DDK | Il ya 1 heure | 91 lecture(s)

Les feux de forêts sont toujours au rendez-vous avec le mercure qui ne cesse de monter. En effet, avant-hier, alors que la température avait atteint un pic de 45°C, un feu de forêt s'est déclaré à Igherviène, peu avant la mi-journée.

Et en peu de temps, plus de quatre hectares de végétation ont été ravagés par les flammes. Fort heureusement, les oliveraies et les arbres fruitiers ont été épargnés. «Nous n'avons enregistré aucune autre perte, n'étaient-ce ces hectares de maquis entièrement réduits en cendres. Le problème d'accès est un facteur en défaveur des interventions. Les sapeurs-pompiers sont arrivés sur les lieux. Ils se sont placés devant les habitations de peur que les flammes ne les atteignent», explique le maire de la commune, Merzouk Haddadi. «Ce feu n'a cependant pas égalé celui de la mi-juillet dans ce même village, où des centaines d'oliviers sont partis en fumée», poursuivra-t-il. Interrogé sur les indemnisations, le maire souligne que l’opération est encore au stade de récolte des déclarations. «Tous les oléiculteurs ou les arboriculteurs touchés par les feux de forêt des 12 et 13 juillet sont en train de déclarer leurs pertes. Ensuite commenceront les évaluations. A cet effet, il faudrait des experts pour ce travail. Les subdivisions agricoles de Tizi-Gheniff (M'Kira, Tizi-Gheniff, Aït Yahia Moussa) et de Draâ El-Mizan (Frikat, Ain Zaouia et Draâ El-Mizan) sont à pied d'œuvre. En tout cas, le conseil ministériel a éclairé cette situation», ajoutera-t-il. Sachant que les villages de Boumahni sont entourés par l'un des maquis des plus denses de la wilaya, les villageois redoublent de vigilance afin d'éviter que d'autres catastrophes surviennent dans les prochains jours. Pour le maire, le poste avancé de la Protection civile à Boumahni constitue une urgence. «Nous souhaitons que les directives données par le ministre de l'Intérieur lors de son déplacement à Tizi-Ouzou, au sujet du lancement des onze postes retenus pour la wilaya aboutissent dans les plus brefs délais», espère M. Haddadi.

Amar Ouramdane