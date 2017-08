Le village Aït Zaïm organisera son Nwal

Par DDK | Il ya 1 heure | 85 lecture(s)

Le village Aït Zaïm ne va pas encore déroger à la règle cette année, en décidant d’organiser son traditionnel Nwal Amghith (cérémonie d’abondance) les 12 et 13 août à la placette principale du village. Ce rituel, qui consiste en une grande waâda (banquet traditionnel), se veut, de prime abord, un recueillement en la mémoire des aïeux, afin d’implorer Dieu et les «Saints», pour de meilleures récoltes agricoles, mais aussi pour que règnent fraternité, paix et générosité. Des centaines, voire des milliers de personnes, seront donc attendues, particulièrement la gent féminine, à la place principale du village, pour festoyer dans la communion et la liesse lors de ce rendez-vous socioculturel. A signaler par ailleurs, que cette région de Maâtkas organise plusieurs Nwals dans différents villages, tels que Tala Oughanim (Cheurfa), Tizi Moka (Sidi Ali Moussa), Vava Wali (Berkouka), Agouni Abbou (Tadjdiout), tandis que d’autres cérémonies du genre ont quasiment disparu, telles que Jeddi Moussa (Bouhamdoune), Tikorabin (Aït Izid)... Il y a lieu de rappeler que durant la décennie noire (1992-2000), le GSPC et le GIA avaient menacé de représailles tout village qui ‘’oserait’’ organiser de telles manifestations jugées “impies”. Mais les villageois ne l’ont pas entendu de cette oreille, eux qui tiennent, coûte que coûte, à leurs sacrées traditions millénaires.

C. A.