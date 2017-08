Grande mobilisation pour éviter la catastrophe

Par DDK | Il ya 20 minutes | 70 lecture(s)

Un incendie très violent a failli virer à la catastrophe, mardi dernier, à Tamassit, dans la commune d’Aghribs, à 40 km au Nord-est de Tizi-Ouzou. C’est vers 15h que le feu s’est déclaré, précisément à l’Ouest du village, à des centaines de mètres de la RN71. Les flammes ont été aperçues par des habitants, lesquels ont donné l’alerte à l’aide du haut parleur de la mosquée du village. Aussitôt, les villageois, aussi bien de la localité en question que des bourgades limitrophes, se sont mobilisés avec les moyens du bord, pour circonscrire le feu qui menaçait de se propager vers des habitations sises à proximité de la forêt, aidé dans cela par des vents violents et des herbes folles. Quelques instants plus tard, des éléments de la Protection civile des unités d’Azazga, Azeffoun, Tizi-Ouzou et même de Boumerdès arrivèrent sur les lieux. Ensemble, les villageois et les pompiers se sont battus sur tous fronts et ont réussi à circonscrire l’incendie. À noter que les services de l’ADE d’Azeffoun ont prêté main forte aux pompiers et autres citoyens, sachant que l’eau a été pompée durant toute la nuit. Les services de la SDC, quant à eux, ont coupé à temps le courant électrique, pour éviter le pire. Il y a lieu de souligner que devant l’ampleur de l’incendie, plusieurs citoyens des villages voisins ont déployé les grands moyens, en mettant à la disposition des soldats du feu leurs citernes d’eau, pompes à eaux et autres... Si aucune perte humaine n’est à déplorer, l’on recense, en revanche, des centaines d’oliviers centenaires, des figuiers et autres arbres fruitiers partis en fumée. «Je n’ai jamais vu un incendie aussi ravageur. Mais, Dieu merci, nous n’avons enregistré aucune perte humaine. La canicule persiste, la vigilance est de mise», lance un homme d’un certain âge.

A Iber.