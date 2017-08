L’alimentation en énergie électrique décriée

Par DDK | Il ya 21 minutes | 52 lecture(s)

L’alimentation en énergie électrique dans les deux communes de la daïra de Maâtkas continue de susciter désapprobation et colère chez les citoyens, notamment depuis plusieurs semaines, où délestages, coupures récurrentes et surtout chutes de tension sont légion. Les commerçants et les artisans, dont l’activité dépend étroitement de l’électricité, tels les menuisiers, les soudeurs, les bouchers, les crémiers…. se voient, par conséquent, dans l’obligation d’arrêter momentanément leurs activités, de peur de voir leurs matériels endommagés par ces «aléas» électriques. Si la SDC s’explique, en se justifiant par les pics de consommation enregistrés en raison de l’utilisation massive de la climatisation en ces temps de canicule, les abonnés, eux, déplorent l’absence d’avis de coupure et une répartition «équitable entre régions». Même topo pour les chutes de tension, notamment, pendant la pointe de consommation (18 h- 23h). «Nous avons comptabilisé plus d’une dizaine de coupures en une seule journée», regrettera le propriétaire d’un cybercafé de la commune de Maâtkas, qui a fini par baisser rideau ces jours-ci, de peur également de perdre son matériel. C’est dire, en somme, qu’en plus des perturbations de l’alimentation en eau potable, qu’enregistre la circonscription depuis le mois de Ramadan, l’alimentation en énergie électrique continue de soulever des remous chez les abonnés.

C. A.