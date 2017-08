Les bénéficiaires de l'habitat rural dans l'expectative

Par DDK | Il ya 21 minutes | 50 lecture(s)

Plusieurs habitations réalisées par les citoyens dans le cadre de l'habitat rural, éparpillées sur les territoires des communes de M'Kira et de Tizi-Gheniff, ne sont pas encore électrifiées. Ce manque contraint leurs propriétaires soit à recourir à des branchements par câbles chez leurs voisins ou, à défaut de ce moyen, préfèrent différer leur déménagement vers ces nouvelles habitations. En effet, ces citoyens ne cessent de faire des démarches, en vain. «A chaque fois que je me présente à l'APC, on me répond la même chose. Nous avons obtenu une inscription mais l'entreprise n'est pas encore sur place», nous confiera un habitant du Aârch d'Ath Itchir. C'est le même constat dans les hameaux de M'Kira. Là aussi, à l'exception des fiches techniques établies après déclaration des citoyens, tout est au stade des consultations. «Nous avons peur qu'avec la restriction des dépenses publiques, les opérations accordées pour notre commune soient annulées», regrettera un habitant d'El Hammam. Il faut noter que généralement, ces constructions sont situées en dehors des agglomérations. «On a entendu que certaines opérations ont été lancées ici et là. Mais à notre connaissance, aucune entreprise n'est désignée pour notre hameau sis à quelques encablures du chef-lieu Tighilt Bouguen», nous dira un autre citoyen. Cela étant, il est attendu que les autorités agissent le plus vite possible, afin que ces projets ne soient pas gelés ou annulés. «Avec ces temps de grandes chaleurs, nous souffrons énormément. Nous ne pouvons pas mettre en marche le climatiseur parce que le disjoncteur de mon voisin saute sous l’effet de la surcharge», se lamentera un autre habitant du même hameau.

Amar Ouramdane