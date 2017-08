Les récurrentes chutes de tension

Par DDK | Il ya 1 heure | 182 lecture(s)

Après les dégâts des feux de forêts, les habitants de Tachtiouine, Ath Attella, Afir, Ath Rahmoune et Tafoughalt font face, au quotidien, aux chutes de tension électriques.

«Les câbles brûlés par les flammes ont été réparés en un temps record. Mais au final, nos concitoyens subissent un calvaire permanent. Dans la plupart des villages du versant Ouest du chef-lieu, les habitants n'allument que les lampes. Quant aux autres appareils, ils sont en veille pour le moment en attendant que la situation se rétablisse», nous apprend une source proche de l'APC. Au niveau du chef-lieu, tous les climatiseurs sont éteints, en dépit des fortes chaleurs. «Avec ces récurrentes chutes de tension, notre matériel informatique est entièrement mis hors-service. Nos imprimantes et nos micro-ordinateurs ont subi des dégâts. Ces chutes de tension nous causent aussi beaucoup de désagréments avec les usagers de nos services. Vraiment, nous sommes impuissants devant cette situation», ajoute la même source. Pour cet interlocuteur, la population déjà meurtrie par les incendies est à bout de nerfs. «Un soulèvement est dans l'air», estime la même personne. Par ailleurs, il est à noter qu'au niveau des forages de Oued Bougdoura, qui alimente plus de dix mille habitants, c'est le même constat. C'est-à-dire qu’au quotidien, il y a des chutes de tension, si bien que le pompage de l'eau n'est pas régulier. «Durant toute la nuit, le pompage s'est arrêté plus de quatre heures. C'est pourquoi le réservoir d'eau sis au lieu-dit Ighil Mouhou n'a pas été rempli. Ceci va influencer sur le programme de distribution», ajoute la même source. En tout cas, devant tant de désagréments, la situation se complique de plus en plus dans cette commune sinistrée, où les victimes des feux de forêt ne comprennent pas encore comment seront définies les aides de l'Etat car, disent-ils, il est impensable qu'un olivier ne soit seulement remplacé que par un jeune plant. Pour le moment, aussi bien les citoyens que les responsables locaux placent au devant ce problème de baisses de tension. Ils interpellent les responsables concernés à intervenir.

Amar Ouramdane