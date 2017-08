La mise en service retardée à Boumhani...

Par DDK | Il ya 25 minutes | 37 lecture(s)

«Nous avons, pourtant, espéré que la mise en service du gaz naturel aura lieu au courant de ce mois d’août. Mais, eu égard au retard du lot confié à l’entreprise Zaim, ces citoyens pourront patienter», nous répond Merzouk Haddadi, en sa qualité de maire, approché au sujet de cette commodité attendue par plus de dix mille habitants de Boumhani, répartis sur plus d’une quinzaine de villages. Selon notre interlocuteur, cette entreprise patine. «Elle n’a pas encore fait les essais parce qu’elle n’a pas renforcé ces moyens. Il y a aussi une quarantaine de foyers oubliés. Leur problème n’est pas résolu», nous explique-t-il. Sinon, estime-t-il, pratiquement tous les travaux et les essais ont été faits dans de nombreux villages. «Je citerai Izemouchène, Ath Amar Mouh, Ifarhathène, Tizi Ameur, Kantidja et bien d’autres», nous apprend-il. Pour le premier responsable de la commune, il faudrait que la Sonelgaz exige à cette entreprise retardataire de prendre toutes les mesures nécessaires, afin de mener à terme ce lot en souffrance. «Si ce lot n’était pas livré, on ne pourrait pas procéder à la mise en service dans les autres villages. Donc, la solution est que ce lot soit achevé avant l’hiver», souligne le maire. Une fois que le gaz de Boumhani sera mis en service, le taux de pénétration atteindra les 100%. Pour le moment, le chef-lieu et la périphérie comme Laâziv N’Chikh, Bouhamou… sont raccordés au réseau depuis déjà des années. «Je dirai que depuis notre installation à la tête de cette APC en décembre 2012, nous avons fait du gaz naturel de Boumhani notre cheval de bataille. Dieu merci, avec la compréhension et la disponibilité de tous les services concernés, nous avions pu quand même arracher ce programme, l’un des plus importants dans notre commune», conclut le P/APC.

Amar Ouramdane