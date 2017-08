Cinq villages alimentés en gaz à Akbil

Par DDK | Il ya 26 minutes | 41 lecture(s)

Si le projet de raccordement au gaz de ville à Akbil tire à sa fin, l’APC n’a pas attendu la fin des travaux à travers tous les villages, pour alimenter les des habitations des localités où les travaux ont été achevés à 100%. En effet, «il y a de cela quelques jours, nous avons procédé aux essais dans certains villages, et comme les essais étaient concluants, j’ai demandé que la mise en service soit faite», dira Bessadi Hakim, le maire de la localité, rencontré lors de la commémoration de la mort de Mustapha Bacha. Ainsi, selon le P/APC, la mise en service du gaz de ville a été effectuée pour cinq villages, à savoir Akaoudj, Aourir Ouzemour, Ath Mahmoud, Ath Sidi Saïd et Ighil Ali. Pour ces cinq villages, quelque 200 foyers sont maintenant alimentés en gaz. «Ils passeront l’hiver prochain au chaud», dira Bessadi Hakim, qui ajoutera que «d’autres villages seront alimentés en cette énergie vers la fin octobre». Revenant sur ce projet de raccordement à cette commodité, notre interlocuteur précisera : «Les travaux de raccordement sont maintenant réalisés à près de 95% au niveau de toute la commune d’Akbil. Si dans les cinq villages, le gaz est maintenant mis en service depuis une quinzaine de jours, il y a lieu de dire qu’au village Aït Ouabane, il reste encore près de 8% à faire, Aït Mislaïene 5%, Aït Laziz près de 10%. Quant aux deux autres villages de la commune, Aït Sellane et Aït Hamsi en l’occurrence, où les travaux sont réalisés à 100%, il reste juste 1 km de raccordement de la ligne principale venant d’Aït Laziz vers Aït Hamsi. Dès que l’entreprise chargée des travaux aura fait ce raccordement, il ne restera que la mise en service. Au risque de me répéter, la mise en service du gaz au niveau de toute la commune d’Akbil se fera vers la fin octobre». Ainsi, si au niveau de la commune d’Akbil, le projet de gaz de ville est en bonne voie, puisque déjà cinq villages de la Crête de cette commune sont maintenant raccordés, les autres seront alimentés vers la fin d’octobre, il n’en est pas de même pour la commune limitrophe, à savoir Yattafen, où le projet de raccordement est mis aux oubliettes. Pourtant, les essais ont été réalisés il y a plusieurs mois au niveau du chef-lieu de la commune, à savoir Souk El-Had. Quant aux deux autres villages, les travaux de raccordement sont tellement minimes, surtout à Aït Saada, que personne n’ose donner un pourcentage de réalisation de peur de se tromper.

