Le nouveau lycée de M’Kira fête ses bacheliers

Par DDK | Il ya 26 minutes | 38 lecture(s)

Jeudi passé, les lauréats du Bac 2017 ont été honorés lors d’une sympathique réception organisée conjointement par l’administration du nouveau lycée, l’Association des parents d’élèves, ainsi que la section locale de l’ONPEJ. Ainsi, après l’entonnement de l’hymne national et l’observation d’une minute de silence à la mémoire des martyrs de la Révolution, le proviseur du nouveau lycée de M’Kira a tenu à souhaiter la bienvenue à tous les présents, tout en félicitant les nouveaux lauréats pour leur succès aux épreuves du Baccalauréat. Il n’oubliera pas, non plus, de loueur «les efforts des enseignants, de l’association des parents d’élèves et de tous les travailleurs de son établissement». «C’est vrai que cette année scolaire, qui a été très difficile, vient de s’achever sur des résultats appréciables avec, pour rappel, cent six lauréats au Baccalauréat sur les cent trente-cinq candidats, soit un taux de réussite qui s’élève à 78,52%, alors que celui de la wilaya est de 71,82%. Notre établissement se classe, ainsi, à la 21e place sur les soixante neuf établissements», dira Farid Kari, proviseur dudit lycée avant de passer la parole à Moh Chérif Fahem, président de l’APE et non moins membre de l’APW et directeur par intérim du collège Krim Rabah de Draâ El-Mizan : «Je tiens tout d’abord à féliciter tous les lauréats de notre nouveau lycée, comme je tiens à renouveler mes encouragements à tous les candidats qui n’ont pas été admis cette année. Avec de l’abnégation et du sérieux, ils seront récompensés l’année prochaine Le personnel du lycée est aussi à remercier», déclare-t-il, avant de céder le micro à Rahal Abdelkader, président de la section locale de l’ONPEJ. En sus de la remise des prix, deux pièces de théâtre, des chansons reprises par la chorale et la déclamation de nombreux poèmes écrits par les lycéens eux-mêmes ont été au menu de cette cérémonie. Par ailleurs, il y a lieu de signaler que les trois lycées de la daïra de Tizi-Gheniff ont tiré leur épingle du jeu cette année, en atteignant un taux de 81,78% de réussite, avec une cinquième place au niveau de la wilaya pour le lycée «Ouarzeddine Achour».

E. M.