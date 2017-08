La cité 166 LSP de Boghni honore ses lauréats

Par DDK | Il ya 25 minutes | 54 lecture(s)

Même si les résidents sont venus de divers horizons et même de différentes localités, une bonne entente règne dans la cité 166 LSP de Boghni. Pour cette fin d’année scolaire, le comité du quartier a pris une initiative louable, une première depuis l’attribution des clés aux acquéreurs en 2014 par l’agence foncière de Boghni. En effet, le président, M. Kamel Mohamedi, et les membres de son bureau ont pensé à honorer les lauréats de la cité. Ainsi, avant-hier, les dix-huit élèves ayant décroché leurs examens de fin d’année (5e, BEM et BAC) ont été invités à une sympathique cérémonie de remise de cadeaux qui a eu lieu dans la cour. «Il faudrait quand même reconnaître les efforts fournis par ces élèves et leurs parents. Ils ont honoré notre quartier. Nous leur souhaitons d’autres réussites à l’avenir. Vraiment, c’est extraordinaire. La fête a eu lieu dans une ambiance familiale. Nous souhaitons qu’elle devienne une tradition dans notre cité et pourquoi pas dans tous les quartiers et les cités de la ville. C’est un pas vers le vivre ensemble de nos familles. Ce geste consolide les liens de voisinage entre nous», confie un adhérent. Ce qu’il faut peut-être souligner, c’est que durant cette cérémonie, deux noms ont été retenus. Il s’agit de Essaïd et Linda Sayad, deux jumeaux qui ont décroché leur Bac, respectivement avec 15,98/20 et 16,92/20. C’est le grain de sel de cette cérémonie. Au terme de cette fête, une collation a été offerte à l’assistance dans une ambiance festive. Dans cette cité, il est à noter que toutes les commodités y sont : eau potable, gaz naturel, électricité... «Nous n’attendons que la mise en service de l’Internet. La fibre optique est arrivée et il ne reste que les équipements. Nous comptons beaucoup sur les services d’Algérie télécom qui vont intervenir le plus tôt possible pour nous soulager», espère un résident en marge de cette cérémonie. En effet, le comité de ce quartier, sis au lieu-dit Tirmintine n’Boghni n’est pas à sa première initiative.

A. O.