6e édition de la fête de la figue de Barbarie

Par DDK | Il ya 1 heure | 96 lecture(s)

La Fête de la figue de Barbarie est de retour pour sa 6e édition à Bouzeguène. Elle se déroulera du 11 au 13 du mois en cours. La création d’une coopérative pour relancer la production de ce fruit est en gestation.

Cet événement, tant attendu par la population locale mais aussi par les habitués de cette festivité qui ne cesse de prendre de plus en plus d’ampleur, se veut par les organisateurs un rendez-vous culturel avant tout : «La Fête de la figue de barbarie est un événement qui s’inscrit dans une optique culturelle régionale», dit-on, en estimant que «les produits du terroir sont à l’avant-garde de toute culture, et celle-ci s’affirme par sa mise en valeur». La mise en valeur donc de ce produit est l’objectif assigné par les organisateurs de ce rendez-vous annuel, en plus de la perspective économique. En effet, les animateurs estiment que la population doit tirer profit de ce produit. Les organisateurs, à travers la fête de la figue de barbarie espèrent, en tout cas, aller vers «un plus de la rentabilité économique pour la région». Pour ce faire, ils comptent notamment «promouvoir la culture de ce fruit exotique en répandant l’information sur ses vertus nutritionnelles et son apport environnemental». Il est question pour les organisateurs «de créer une coopérative pour une relance commerciale de ce produit». La fête de la figue de barbarie est le fruit des efforts conjugués de la population et des différentes associations du village Sahel, à l’instar de l’association culturelle Sahel, l’association pour la protection de l’environnement, l’association des femmes, l’association des chasseurs et des randonneurs, en plus du club sportif et du comité de village, sans oublier la direction de la culture et l’APW de Tizi-Ouzou comme partenaires. Ceux-ci ont concocté, pour l’occasion, un programme riche tout au long des trois jours de la fête. Celui-ci comprend, en plus de l’exposition permanente qui sera ouverte juste après la cérémonie d’ouverture officielle prévue à 9h le 11 août prochain, des exhibitions sportives, des animations musicales et des conférences. La fête se distinguera, cette fois-ci, par l’organisation du concours de «La plus belle voix à Bouzeguène». Il est prévu, en outre, un défilé de mode en plus de la finale du tournoi de football en guise de clôture de cet évènement.

Kamela Haddoum