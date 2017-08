Les habitants soulagés

Par DDK | Il ya 1 heure | 120 lecture(s)

C'est l'une des routes des plus importantes du douar de Boumahni, dans la commune de Aïn Zaouia. Il s'agit de la route reliant ce versant par Ath Amar Mouh à Boghni. «C'est un raccourci vers Boghni long de six mille mètres linéaires. Son revêtement aura un impact certain dans le désenclavement de plusieurs villages», nous explique M. Merzouk Haddadi, en sa qualité de maire. Notre interlocuteur nous apprend qu'elle est retenue dans le Fonds Commun des Collectivités Locales (FCCL). Il nous rappellera tout d'abord qu'elle avait déjà subi un élargissement et un aménagement en 2010. «Son revêtement en béton bitumineux interviendra dans quelques jours. Tout est prêt. C'est une autre voie qui sera ainsi rénovée, après qu'elle eut été laissée à l'abandon durant des années», ajoute ce premier responsable de l'APC. Non seulement cet axe routier est pris en charge, mais aussi, les deux bretelles qui desservent le village d'Ath Amar Mouh sont elles aussi concernées par l'opération. «Nous avons consenti beaucoup d'efforts pour l'amélioration du réseau routier dans notre commune. Nous avons réussi notamment deux grands projets dans le cadre des PSD : il s'agit de la route qui relie Boumahni au chef-lieu communal par El Mechmel. Ce qui a soulagé les usagers de cette route, qui fut abandonnée durant des années. L'autre projet important est celui du bitumage du chemin communal allant du CW 04 du territoire de Bounouh jusqu'au chef-lieu par les Lamrani sur plus de trois kilomètres», souligne le maire. Pour le moment, nous dit-il, «ce sont les opérations inscrites dans le cadre des PCD 2017, et celles de la tranche complémentaire qui sont en cours». Et d’ajouter : «Comme vous savez, les enveloppes des PCD ont été réduites, c'est pourquoi nous avons opté pour des opérations peu coûteuses, soit des dallages en béton ou des revêtements en tri-couches. Une chose est sûre: le secteur des travaux publics a eu la part du lion durant tout notre mandat, à telle enseigne que pratiquement, toutes les pistes et même les chemins piétonniers ont été pris en charge», conclut-il.

Amar Ouramdane