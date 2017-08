La salle de soins de Helouane toujours fermée

Par DDK | Il ya 15 minutes | 2 lecture(s)

En dépit de plusieurs appels, les habitants de Helouane disent ne plus savoir à quelle autorité s’adresser, concernant le cas de la salle de soins Ali Zamoum, toujours fermée. De son côté, le comité de village affirme n’avoir cessé de faire des démarches pour la venue de l’infirmière, initialement installée dans cette structure, retenue au centre de santé du chef-lieu. «J’appelle cela un piratage ou un détournement de poste. Comment se fait-il que l’infirmière ait signé son P.V à Helouane et se retrouve à Bounouh-centre ?», s’interroge M. Mohamed Belkadi en sa qualité de président du comité de village Helouane. D’ailleurs, pour trouver une solution à ce problème, avant-hier, le maire, M. Rabah Makhlouf, a présidé une séance de travail ayant regroupé d’un côté le comité de village, et de l’autre, le médecin-chef du centre de santé de Bounouh et le directeur par intérim de l’EPSP de Boghni. Durant cette séance, confie M. Mohamed Belkadi, le médecin-chef du centre de santé de Bounouh a décidé de ne plus se rendre les jeudis à Helouane, pour assurer les consultations médicales. Quant à l’infirmière, elle restera toujours au centre de santé du chef-lieu. Cette décision a provoqué une colère au sein des représentants du comité de village qui ont pris la décision de porter cette affaire devant presque toutes les autorités : «Nous avons adressé un rapport détaillé au procureur de la République près tribunal de Draâ El-Mizan, au chef de la brigade de Gendarmerie nationale de Frikat, au commissaire de la sûreté de daïra de Boghni, à la BMPJ de Boghni, au chef de daïra de Boghni, au directeur de la Cnas, au directeur de l’EPSP de Boghni et au directeur de la santé et de la population de Tizi-Ouzou au sujet de ce problème, parce que nos concitoyens sont prêts à mener une action, dont nous ne divulguons pas pour le moment la nature», déclare M. Mohamed Belkadi. Et de conclure : «Nous avons demandé au directeur par intérim de l’EPSP d’annuler le P.V signé par l’infirmière depuis près d’une année. Nous dénonçons cet agissement parce que nous préférons que cette salle soit restée fermée qu’ouverte de manière aléatoire. Nous remercions tout de même le dentiste qui vient accomplir sa mission comme il se doit».

