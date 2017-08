Stationnements anarchiques !

Par DDK | Il ya 15 minutes | 2 lecture(s)

Le stationnement pose un sérieux problème à Draâ Ben Khedda. En effet, les automobilistes ont beaucoup de difficultés à trouver une place où se garer au centre-ville, mais aussi aux alentours, ce qui provoque une anarchie indescriptible dans les principales artères de la ville de la cigogne (ex-Mirabeau). Les endroits actuels de stationnement sont, pour la plupart, squattés par des jeunes qui n’ont, pour la majorité, aucune autorisation des autorités locales. C’est la loi de la jungle ! Le plus souvent, les automobilistes qui refusent de payer se confrontent aux jeunes gérants des parcs, s’ensuivent alors des altercations et une confusion qui risque de provoquer des dégâts, si ce n’est l’intervention des citoyens ou d’autres automobilistes qui calment les esprits. Tout au long du boulevard colonel Amirouche, les dos d’ânes placés, au nombre de trois, sont insuffisants. D’autres seraient nécessaires, car des chauffards foncent à vive allure sans se soucier des citoyennes et citoyens qui tenteraient de traverser la route. Une prise en charge de la circulation dans cette ville est d’autant plus urgente de nos jours, particulièrement par la mise en place de panneaux «interdit de stationner» dans des endroits adéquats, où les stationnements gênent les riverains.

M. A. T.