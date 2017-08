La Fête du couscous compromise ?

Par DDK | Il ya 15 minutes | 2 lecture(s)

Les citoyens de toute la région ainsi que les fabricants de produit craignent que la Fête du couscous n’ait pas encore lieu pour la deuxième année consécutive.

Ce rendez-vous dédié non seulement à l’art culinaire dans toutes ses variétés, mais aussi aux artisans qui exposent et écoulent leurs produits a été toujours l’occasion, depuis sa première édition, de booster en quelque sorte l’économie locale. «On entend ici et là que les autres fêtes, telles celle du bijou, du tapis ou de la figue sont maintenues en dépit du manque de finances. Pourquoi serions-nous privés de notre fête, qui contribue à sortir notre région de sa léthargie ?», se demande un restaurateur du chef-lieu communal. En effet, comme ce commerçant, ils sont nombreux à s’interroger si cette fête aura lieu ou non. «Il ne faudrait pas que ce rendez-vous soit raté pour une deuxième année ?», se demande un autre artisan. Pour en savoir plus, nous avons approché le maire, M. Slimane Ouali, à ce sujet. «Nous avons demandé à l’APW de Tizi-Ouzou de nous aider à organiser cette fête. On attend toujours la réponse. Mais, ce n’est pas encore tard pour l’organiser. Nous ne sommes qu’au début du mois d’août. Si une subvention nous est accordée, nous ferons des efforts pour l’organiser. Nous appelons aussi la Chambre de l’artisanat et la Direction du tourisme à faire un geste, afin que cette fête ait lieu. Nous n’avons pas les moyens nécessaires pour l’organiser seuls», nous répond-il. En tout cas, il y a toujours de l’espoir. Mais si la décision n’est pas prise d’ici la mi-août, il serait presque impossible de l’organiser, d’autant plus que la rentrée scolaire est à nos portes, et vu que cet événement a été souvent abrité par les établissements scolaires. La fête du couscous sera-t-elle compromise pour une deuxième année consécutive ?

Amar Ouramdane