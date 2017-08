Les villageois se structurent

Par DDK | Il ya 1 heure | 95 lecture(s)

Les derniers incendies ayant ravagé plusieurs oliveraies au niveau des communes de la circonscription ont donné à réfléchir à plusieurs villages, non encore structurés jusque-là, pour s’organiser. En effet, ils aspirent, non seulement, à faire face à ce genre de calamités, mais aussi à mieux s’adapter aux autres aléas de la vie, notamment en ce qui concerne le développement local. Ainsi, plusieurs associations villageoises ont déposé leurs dossiers d’agréments au niveau de l’administration et d’autres se préparent pour cette perspective, à l’instar du village Aït-Ahmed qui ne tardera pas à officialiser son association sociale ‘’Tidukla Nath Ahmed’’. Sachant que seule la structuration pourrait venir à bout de leurs différents soucis, les villageois ont vite compris l’enjeu de l’organisation de leurs cités. Certains ont opté pour la création de comités de villages, pendant que d’autres ont procédé au renouvellement des comités défaillants. Certains patelins, en revanche, s’attèlent plutôt à mettre en place des associations culturelles, sociales, sportives, environnementales, scientifiques… Il convient de préciser que la dégradation du cadre de vie au niveau des villages, notamment dans le volet environnemental, est pour quelques choses dans cette nouvelle dynamique de structuration. Ainsi, Icharkiene, Aït-Aïssa Ouziane, Iazithen, Aït Ifrek, Iberkouken, Izaouiene… sont, entre autres, les quelques villages qui ont déjà agi pour le renouvellement de leurs structures. «Nous savons bien que pour être des interlocuteurs pesants avec les pouvoirs publics, il est impératif de se structurer, car en agissant individuellement, cela ne mène à rien. Autant, donc, se structurer et revenir à notre bon vieux mode d’organisation sociale, à savoir celui de tajmaât» dira, fort à propos, un commerçant qui, avec l’appui de ses quelques amis, travaille dans le sens de réhabiliter leur comité de village ou à défaut d’en créer un autre.

C. A.