La cité Baghdad réclame un nouveau transformateur

Par DDK | Il ya 1 heure | 147 lecture(s)

Les habitants de la cité Baghdad, au chef-lieu communal de Tadmaït, à 18km à l'Ouest de Tizi-Ouzou, souffrent des coupures quotidiennes d'électricité, qui durent depuis plusieurs jours. En effet, ces interruptions du courant électrique plonge périodiquement tout le quartier dans le noir. Cela cause d'énormes désagréments aux locataires. Ces derniers ne trouvent que des bougies, pour faire face à l'obscurité. Selon les informations recueillies auprès des résidents, le transformateur alimentant le quartier s’avère insuffisant, pour assurer une alimentation permanente, en raison de la surconsommation durant cette période des grandes chaleurs, mais également de l’extension dudit quartier. «Les autorités locales et les services concernés ont été interpellés à maintes reprises en vue de mettre un terme à notre calvaire, mais en vain», déplore Nourdine, l'un des habitants du quartier. A cet effet, ces mêmes habitants appellent la SDC à régler ce problème, en procédant à l’installation d’un nouveau transformateur d’une plus grande puissance, seule solution à même de venir à bout de ces interruptions intempestives, estiment les habitants. Pour rappel, des citoyens ont fermé la mairie de Tadmaït, la semaine dernière, pour protester contre le même problème.

Rachid A.