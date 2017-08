Les parents d’élèves inquiets

Par DDK | Il ya 29 minutes | 6 lecture(s)

à moins d’un mois de la rentrée scolaire, les parents d’élèves de l’école filles de la ville d’Aïn El Hammam s’inquiètent déjà des conditions de scolarité de leurs enfants pour l’année 2017/ 2018. Dans un document adressé aux autorités, dont une copie nous a été remise, les membres de l’APE menacent carrément de ne pas envoyer leurs enfants à l’école, si leurs revendications «maintes fois réitérées» ne sont pas satisfaites. «Il a été décidé de la fermeture de l’école primaire filles dès la prochaine rentrée scolaire 2017/2018, et ce, jusqu’à satisfaction de notre revendication principale, à savoir l’ouverture et le fonctionnement de la cantine scolaire», avertissent les parents qui semblent décidés à faire aboutir leur réclamation. Il y a lieu de souligner que les parents affirment que maintes réclamations verbales et écrites ont été adressées aux autorités concernées, «sans qu’une suite favorable ne soit réservée», déclarent-ils. «Des écrits parus dans la presse nationale n’ont pas réussi également à attirer l’attention», ajoutent-ils. Le chantier à l’arrêt depuis longtemps préoccupe les parents qui ne diront ne se faire guère d’illusion quant à la mise en service du réfectoire de l’école où sont scolarisés leurs enfants qui «eux aussi, ont le droit de prendre sur place des repas chauds et éviter les déplacements jusqu’à leurs domiciles, tous les midis», insistent-ils. «Nous avons reçu des promesses et des garanties quant à l’ouverture de la cantine au mois de septembre prochain, mais vu l’arrêt total des travaux, cela ne pourra être concrétisé», écrivent les protestataires qui avaient menacé, auparavant, d’entamer des actions devant mettre les autorités «devant leurs responsabilité». L’APC et la daïra d’Aïn El Hammam, l’APW et la wilaya de Tizi-Ouzou, ainsi que la direction de l’éducation ont été destinataires de ce préavis de «fermeture de l’école primaire», depuis le mois de juin. Par ailleurs, il importe de rappeler que l’école de Sidi Ali Ouyahia, à la sortie Est de la ville, fait face également face au problème de retard dans la réalisation de sa cantine.

A. O. T.