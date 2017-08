Le poulet et les œufs plus chers

Par DDK | Il ya 28 minutes | 7 lecture(s)

Depuis le début de la semaine écoulée, il a été constaté que les prix du poulet et des œufs ont subi des hausses sensibles. En effet, si le poulet vif a été vendu durant des mois entre 180 dinars et 200 dinars le kilo, aujourd'hui, il est fixé à 280 dinars. Cela est expliqué par plusieurs raisons. Tout d'abord, selon quelques revendeurs, il y a moins d'offres sur le marché, les éleveurs ayant tout écoulé avant l'arrivée des grandes chaleurs. Ensuite, ils évoquent les incendies qui ont ravagé de nombreux poulaillers. D'où, disent-ils, la réduction de la production. «Le prix va encore augmenter dans les prochains jours. Actuellement, les éleveurs ne remplissent pas leurs poulaillers à cause de la chaleur», constate un autre revendeur. Quant aux œufs, ils sont passés de deux cents dinars le plateau à 350 dinars ! «Il y a une forte demande en cette période de fêtes. Les pâtissiers les utilisent aussi pour la préparation des gâteaux», note un commerçant spécialisé dans la vente des œufs.