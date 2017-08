Collecte de sang réussie

Par DDK | Il ya 29 minutes | 7 lecture(s)

L'Établissement public hospitalier Krim Belkacem a organisé, avant-hier, une collecte de sang au sein du service d’épidémiologie et de prévention en face de la mosquée Ali Mellah du centre-ville. Le choix de la journée a été judicieux parce qu'elle a coïncidé avec le premier jour de weekend, d'une part, et d'autre part, avec la prière du vendredi. Même l'imam de la mosquée a joué son rôle, en informant les fidèles et les autres personnes sur l'importance de donner une goutte de son sang, pour sauver des vies humaines. «Nous avons pu collecter un nombre important de poches. En tout cas, nos banques n'en manquent pas. Et puis, il faut savoir que, maintenant, nous avons l'habitude d'organiser ces collectes et nous choisissons toujours les moments propices pour ce faire», confie une source proche de cette opération. Il faut rappeler que, durant le mois de Ramadhan, quatre opérations de ce genre ont été organisées, afin de renflouer les banques de sang.

