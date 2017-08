Les travaux de la pénétrante exaspèrent les habitants d'Azrou N'Tamarth

Par DDK | Il ya 28 minutes | 7 lecture(s)

«Nous n'ouvrons plus nos fenêtres à cause de la poussière. Celle-ci est partout: dans nos lits, nos salons et même dans nos assiettes... Nous ne savons plus quoi faire», fulmine un habitant du hameau des Iabadène. Comme celui-ci, tous les résidents des environs d'Azrou n'Tamarth diront vivre «ce calvaire au quotidien» à cause de la couche de tuf revêtant le bitume du chemin, qui traverse leurs hameaux. En effet, les entreprises en charge du projet de la réalisation de la pénétrante vers l'autoroute Est-Ouest ont recouvert entièrement cet axe routier de tuf. «Même si, sporadiquement, les entreprises l'arrosent avec leurs camions-citernes. Ce n'est pas suffisant. La chaussée s’assèche très vite. Actuellement, le chantier est à l'arrêt parce que, paraît-il, les terrassements ont été achevés. Mais, on ne sait pas encore si d'autres travaux reprendront», répond un habitant du même hameau. Ces habitants interpellent les autorités locales à intervenir auprès des responsables de ce groupe d'entreprises, afin de trouver une solution pour cette poussière, qui leur cause tant de désagréments, sinon ils passeront à une action de rue, avertissent-ils.