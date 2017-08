L’eau potable au goutte-à-goutte à Tikentert

Par DDK | Il ya 1 heure | 125 lecture(s)

Une situation alarmante prévaut à Tikentert, village niché dans la commune rurale de Timizart, située à 35 km au Nord de la ville de Tizi-Ouzou. Les villageois ne cessent de se plaindre de la sévère crise d’eau, dont ils souffrent depuis bien longtemps. En effet, le village est confronté à une grave pénurie d’eau potable, qui s’accentue en ces mois de chaleur. Selon les témoignages recueillis auprès des villageois, l’eau ne coule des robinets que rarement et quand elle est là, le débit est tellement faible que c’est au goutte-à-goutte qu’on arrive à se désaltérer ou remplir ses ustensiles et autres jerricans. Le manque de ce liquide précieux dans leurs foyers est dû, selon les villageois, à un problème qui se situe au niveau de la conduite principale devant alimenter leur village à partir du château d’eau d’Ibdache. Selon eux, l’ADE leur a expliqué que la canalisation serait obstruée «on ne sait où», réduisant considérablement le débit d’eau qui arrive dans les robinets. «La situation est devenue insupportable. Des fois, on est obligés de passer de longues heures pour remplir quelques ustensiles seulement», regrette Rachid, un jeune de Tikentert qui explique que pour s’approvisionner en cette denrée «il faut rester en alerte toutes les heures de crainte de rater l’arrivée de l’eau». Et d’ajouter : «Nous avons frappé à toutes les portes et exigé la prise en charge de notre doléance de façon définitive. Hélas, toutes nos réclamations sont restées sans suite». Pourtant, le problème ne date pas d’aujourd’hui, il remonte à près de trois ans. Trois ans que le problème persiste sans qu’aucune solution ne soit mise en œuvre par les responsables concernés, déplore-t-on. La bonne vieille technique des habitants, qui consiste à prendre son mal en patience en espérant qu’une solution ne se pointe, s’avère, désormais, inefficace, d’après eux. Les villageois menacent, en effet, de recourir à d'autres actions de protestation radicales, si les autorités locales n'interviennent pas dans les délais, pour prendre en charge sérieusement leur doléance. «On a sollicité le P/APC, le directeur territorial de l’ADE Timizart et les services de l’hydraulique de la daïra, dans le but de trouver une solution à notre problème. On n’a eu que des promesses sans lendemain. Si les autorités continuent d’ignorer nos appels de détresse, nous allons recourir à des actions de protestation musclées, pour faire entendre notre voix», menace un autre habitant du Tikentert. En attendant que les services compétents réagissent pour rétablir la situation, la population locale, elle, continue de souffrir du manque d'eau.

Oulagha Ahmed